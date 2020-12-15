В Киеве участников митинга на Майдане начали разгонять правоохранители
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео, как людей штурмуют силовики, а в воздухе виден дым и звучат призывы к правоохранителям остановиться.
"Посмотрите, что делает полиция, снимайте это на видео! Это разгон мирной демонстрации", - говорят в громкоговоритель.
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"Не успели мы обрадоваться, что все более-менее затихло, как начался разгон митингующих правоохранителями. Ранее в МВД сообщили, что в столкновениях пострадало около 40 полицейских. Поддерживаете ли какую-то из сторон?" - спрашивают у киевлян.
На опубликованном видео можно увидеть, как силовики вытесняют людей с Майдана, за что митингующие сравнили их с "беркутовцами", которые устроили кровавую бойню в центре Киева в 2014 году.
Ранее сообщалось, что в МВД заявили о травмировании 40 силовиков (в основном это были ожоги, а также один правоохранитель потерял сознание) и обратились к митингующим с призывом не нарушать законодательство.
"В очередной раз призываем участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство", - говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
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