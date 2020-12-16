Ветерану АТО негде жить после возвращения с фронта

Как передает Politeka.net, историю Ивана Слободяна рассказали в сюжете местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Свою службу тернопольчанин начал еще в 2017 году. Спустя год Иван вернулся в родной город и поселился в местном общежитие, но был вынужден съехать через некоторое время.

Как оказалось, ветеран АТО своего жилья не имеет и ему приходилось жить даже на работе. У него нет родных кроме двух сыновей, которые отказалась общаться с ним.

Сослуживцы Ивана пытались наладить связь между ним и детьми, но парни отказались даже говорить с отцом.

"Трубку взял младший и сказал: "А кто он мне такой?", - передает Иван ответ своего сына.

На помощь ветерану пришли неравнодушные волонтеры, которым удалось найти для него хоть крышу над головой в приюте реабилитационного центра в Черткове.

Ранее мы сообщали, что ветеран АТО в Днепре пожаловался на отношение властей.

Игорь Казацкий воевал в Афганистане, а в 2015 отправился добровольцем на Донбасса. После года службы мужчина вернулся в Днепр, но работать уже не мог, так как получил инвалидность.



По его словам, в очереди на жилье от государства он стоит уже 20 лет.

"Говорят, что квартир нет и никто никому ничего не должен", - поделился ветеран.

Напомним, ветеран АТО решился на роковой шаг, трое детей остались без любимого отца.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

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