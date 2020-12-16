В одной их Киевских школ произошел странный инцидент

Как передает Politeka.net , возмущение произошедшим рассказала мать ученицы на своей страничке в Facebook.

По ее словам, все произошло на уроке плаванья.



"Немного "лайт-жести" в ленту или почему я считаю, что наш классный руководитель оставляет желать лучшего: на фото дети, не взявшие форму на урок плавания. Сидят на полу. Девочки, в переходном возрасте сидят на полу. Рядом лавочка, но на ней ни один ребенок не сидит. Дочь сказала, что им не разрешили сесть на лавочку", - рассказала девушка.

По ее словам, красный руководитель учеников вместо того, чтобы посадить их на лавочку, решила еще больше их проучить.

"Она их фотографирует, чтобы скинуть этих "нарушителей" в родительскую группу. Я так понимаю, что задавать вопросы о правомерности публичного оглашения оценок и о том, как можно ставить единицы за забытую форму, вообще в данном случае не имеет смысла", - поделилась девушка.