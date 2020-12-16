В Дружковке Донецкой области разгорелся скандал из-за квартиры



Чтобы разобраться в ситуации 19-летняя Алина Колонцова обратилась к журналистам "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Когда девушке было 5 лет она стала сиротой. Пришло время, когда государство ей или должно было выплатить деньги на жилье, или купить его. Денег не нашлось, поэтому в городе ей выдал ключи от квартиры, но потом чиновники заменили квартиру на другую. Дом, в котором она расположена, местные называют муравейником.

Это малосемейка, на каждом этаже до 20 квартир и каждая площадью не более 20 кв. м. света в подъезде нет, лифт давно не работает, а на стенах — художественное творчество.

Дом ей до того, как передать ключи не показали. Как выяснилось, кроме печальных условий, на девушку отгрузили еще и долги по коммуналке в 50 тысяч гривен.

По словам депутата Дружковского горсовета Дениса Миронова, в этом доме квартиры стоят 10-15 тысяч гривен.

Девушка поняла сразу - это афера, но местные депутаты пообещали ей помочь и исправить ситуацию.







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