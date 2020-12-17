Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют «невестой» Гарика Харламова, решала показать своего лучшего друга

Интересное фото девушка выложила на своей странице в «Инстаграм», передает Politeka.net.

Кошкина запечатлена на диванчике. В ее пышную грудь уткнулся мужчна, однако его лица не видно. При этом артистка обхватила его голову руками и, как будто, прижимает еще сильнее. Кошкина зажмурила глаза и широко открыла рот.

«Опережая прессу...) Лучший друг уже много лет... И даже не смейте гадать!», - подписала девушка снимок.

Но вот предупреждение о «не гадать» не подействовало. Пользователи Сети озвучили множество вариантов. Среди самых популярных – Гарик Харламов или Гарик Мартиросян. Также предположили, что это может быть Михал Галустян, Егор Крид и Гоша Куценко.

Как известно, о романе Кошкиной и Гарика стали говорить сразу же после развода комика с актрисой Кристиной Асмус. Отмечалось, что парочку якобы видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Сначала обе звезды отрицали роман, но позже незаметно стали подогревать интерес к своим персонам. Сначала Кошкина появилась в качестве приглашенной звезды на шоу Comedy Club, где она сыграла девушку, претендующую на сердце Гарика.