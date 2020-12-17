Мужчина достал пистолет и выстрелил водителю в ногу, не желая платить деньги

Вчера, 16 декабря, в Долгинцевском районе Кривого Рога произошла стрельба.По информации очевидцев, пассажир стрелял в водителя такси.

Об этом сообщили пресс-службе Криворожского отдела полиции журналистам ТСН.

Пассажир возвращался домой после гулянки с женой и двумя детьми и был нетрезв. Водитель, который ждал долгое время пока клиенты выйдут, когда довез их на место, предупредил, что за простой придется доплатить 8 гривен. Это разозлило мужчину он не хотел отдавать 8 гривен и достал оружие и выстрелил таксисту в ногу на глазах у собственных детей. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением врачей.

В полиции уточнили, что сообщение о стрельбе поступило 16 декабря, около 23 часов. Сразу после этого на место происшествия прибыла полиция, чтобы установить все обстоятельства конфликта.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что во время конфликта пассажир достал пистолет и выстрелил в сторону водителя такси. В результате водитель получил непроникающей огнестрельное ранение левой голени ", - рассказала пресс-секретарь Криворожского отделения полиции Оксана Лесонен.

По факту хулиганства внесены сведения в ЕРДР в 296 УКУ. Нарушителя доставили в Довгинцевское отделение полиции. Им оказался 32-летний криворожанин.

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