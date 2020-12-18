Мужчины устроили масштабную драку прямо на Крещатике

Соответствующие кадры появились в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

В частности, в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как несколько мужчин колотят друг друга прямо в центре Киева.

Их даже не остановило то, что рядом проходили обычные прохожие, которые автоматически становились свидетелями жестоких разборок.

"Драка в самом центре города - на Крещатике. Интересно, за что соревнуются эти рыцари?",- говорится в подписи к опубликованному видео.

"Что делать? Вызывай м*нтов", - заявили за кадром девушки, которые и сняли драку в центре Киева на телефон.

В комментариях предположили, что ребята могли выяснять отношения кулаками из-за какой-то девушки, а другие назвали их "павлинами" за драку прямо на Крещатике.

"Девочкам в юном возрасте нравятся хулиганы, на этих кадрах можно наблюдать сезонные брачные игры. Короче дерутся за ватрушку и семейные ценности", "Это гловеры за заказ дерутся", "Это просто тренировка. С залами сейчас проблемы", "павлины", " за вонючку какую-то дерутся. Пьянь", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве патрульные совместно с очевидцем происшествия задержали мужчину, который ограбил женщину и пытался скрыться с места преступления.

По данным полиции, они получили сообщение о грабеже на улице Королева. Заявительница рассказала, что к ней сзади подошел неизвестный ей мужчина, сорвал с нее золотые серьги и начал убегать.

Напомним, под Киевом бросили гранату и открыли огонь по спецназовцам: видео перестрелки.

Ранее Politeka писала, что под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.

Также Politeka сообщала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.