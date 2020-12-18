Украинский слесарь удивил самоотверженностью на фронте

Как передает Politeka.net, историю бойца рассказали на Facebook-страничке Штаба ООС

Владимир еще со времен мобилизации «носит» нескромный для простого солдата позывной «Майор».

Обычный слесарь, который до войны работал на Сумском водоканале, отслужив больше года по мобилизации.
Позже он записался в резерв, а когда Родина в который раз позвала, собрал вещи и снова на передовую.

"Конечно, в 2015–м, когда стояли под Попасной, боевых столкновений было в разы больше, а вражеские обстрелы из тяжелого вооружения были обыденностью. Но и сейчас нельзя терять бдительности. Вражеские провокации случаются куда чаще, продолжают работать снайперы да и техника своим шумом регулярно напоминает о близком присутствии оккупантов", - поделился боец.

Ранее мы рассказывали, что первые в ВСУ женщина-офицер возглавила взвод управления артдивизиона "гиацинтов".

Любовь Плаксюк с ранних лет хотела связать свою жизнь с военной областью и после вторжения РФ на Донбасс она приняла окончательное решение.

Сначала ей предложили должность радиотелефониста в 14-м батальоне территориальной обороны "Черкассы".

Спустя всего несколько месяцев она уже командовала отделением.

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Также мы рассказывали о враче Татьяне Иванченко, которая спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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