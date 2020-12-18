"Конечно, в 2015–м, когда стояли под Попасной, боевых столкновений было в разы больше, а вражеские обстрелы из тяжелого вооружения были обыденностью. Но и сейчас нельзя терять бдительности. Вражеские провокации случаются куда чаще, продолжают работать снайперы да и техника своим шумом регулярно напоминает о близком присутствии оккупантов", - поделился боец.

Ранее мы рассказывали, что первые в ВСУ женщина-офицер возглавила взвод управления артдивизиона "гиацинтов".

Любовь Плаксюк с ранних лет хотела связать свою жизнь с военной областью и после вторжения РФ на Донбасс она приняла окончательное решение.

Сначала ей предложили должность радиотелефониста в 14-м батальоне территориальной обороны "Черкассы".

Спустя всего несколько месяцев она уже командовала отделением.

Также мы рассказывали о враче Татьяне Иванченко, которая спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.

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