Как передает Politeka.net, историю бойца рассказали на Facebook-страничке Штаба ООС
Владимир еще со времен мобилизации «носит» нескромный для простого солдата позывной «Майор».
Любовь Плаксюк с ранних лет хотела связать свою жизнь с военной областью и после вторжения РФ на Донбасс она приняла окончательное решение.
Сначала ей предложили должность радиотелефониста в 14-м батальоне территориальной обороны "Черкассы".
Спустя всего несколько месяцев она уже командовала отделением.
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Также мы рассказывали о враче Татьяне Иванченко, которая спасла более 500 украинских военных на фронте.
Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.
Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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