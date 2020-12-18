Скандальный судья Х-Фактора Сергей Соседов жестко прошелся по 65-летней певице Ларисе долиной

Артистке досталось после появления на российской «Песне года», где она блестала в шелковом платье темно-пурпурного цвета, с обнаженными плечами. Длинные светлые волосы она уложила объемными мягкими локонами.

Но вот эпатажному критику такой образ не понравился.

«Ой, мамочки, зачем же столько грима? Визажисту просто единица за работу! Жесть и свинство так уродовать свою клиентку! Куда, к черту, бюст на животе?! Ты специально сегодня нас всех пугаешь?» — прокомментировал Соседов фото Долиной, которое разместил в соцсети его товарищ, передает Еg.ru.

Напомним, после «Песни года» «отхватила» от Соседова и 73-летняя София Ротару.

"Конечно, можно сказать, что в этом сезоне она вновь «возвращается» в Россию. У неё будет немного новогодних корпоративов, она снимется в «Песне года», будет красоваться на российских телеэкранах и в новогоднюю ночь. Но кому нужно это творческое доживание?" — заявил критик.

Не обошел вниманием Соседов и 71-летнюю Пугачеву. По его словам Примадонна давно растеряла свои таланты, от былого голоса не осталось и следа. Соседов намекнул на то, что его раздражает не только самомнение певицы, но и не подходящий ее возрасту внешний вид.

«Они реально думают, что они еще ого-го, что в 70 они еще могут… А уж если сделали операцию пластическую, и она, как девочка хи-хи-хи, на тонких ножках, и куделечки – она вообще думает, что ей 18», - жестко заявил критик.

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