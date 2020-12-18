Бывшая герцогиня Меган Маркл вновь угодила в скандал

Об этом пишет Спутник.

Так, сбежавшая в США экс-герцогиня Сассекская Меган Маркл высмеяла принца Гарри на записи трейлера рождественского подскаста.

В социальных сетях появился трейлер с участием экс-членов королевской семьи, который вызвал негодование у поклонников бывших герцогов.

На записи Меган Маркл умудрилась высмеять своего мужа принца Гарри.

Бывшая звезда Голливуда то и дело передавала инициативу супругу, делая двусмысленные комплименты его акценту, а после того, как принц Гарри призвал слушателей присоединиться к эфиру, герцогиня и вовсе начала смеяться.

"О, вы ведь слышали его тон! Прямо то, что нужно для подкастов", - посмеялась Маркл над Гарри.

Шутку Меган Маркл можно расценивать как безобидную, но многие британцы не оценили американский юмор и попросили в соцсетях экс-герцогиню быть "аккуратнее на поворотах".

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри огорошили поступком на $40 млн.

Бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри объявили о запуске своего первого подкаста на платформе Spotify, и нарвались на гнев фанатов.

Фанаты недоумевают, ведь ранее Маркл и Гарри просили оставить их в покое после бегства из дворца, а теперь они сами же захотели быть в центре внимания.

Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.

Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.

Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.