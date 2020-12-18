Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о болезни
На фото Маша сидит в красной кофте и белых штанах. Образ Ефросинина дополнила шапочкой Санты, а в руках держала чашку с горячим напитком. Волосы у девушки были распущенными, а взгляд грустный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет, вирус", - написано на фото Маши.
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Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр...
Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, отстойное окончание отстойного года!
Берегите себя!", - написала звезда в публикации.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Выздоравливай, Маша", "Машенька, крепись и выздоравливай. Это время для осознания новых творческих планов", "Выздоравливай побыстрей, Машунька! Обнимаю", "Маша, не грустите, все будет хорошо!!! Выздоравливайте поскорее!!)".
Мы писали, что популярная украинская певица Оля Полякова устроила безбашенные развлечения с ведущей Машей Ефросининой и известным фотографом Соней Плакидюк.
На выходных Полякова позвала к себе звездных подруг, чтобы заняться готовкой и просто хорошо провести время. Как выяснилось, красотки решили наквасить капусты, однако на это не остановились.
Напомним, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк
Также Politeka писала, что игривая Никитюк покрутила декольте без лифчика перед носом Ефросининой
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