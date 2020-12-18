На съемках номера Валерия Леонтьева в ходе новогоднего эфира канала MusicBox произошел конфуз
Во время исполнения песни «Казанова» подвыпивший мужчина залез за сцену и начал танцевать вместе с 71-летним артистом.
Он показывал шпагаты, отплясывал и веселился во всю.
Леонтьев сперва пытался игнорировать пьяного «конкурента», но затем начал раздражаться. Похоже, он просил танцора уйти со сцены, но это не действовало.
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Через несколько минут разгневанные организаторы пресекли попытки нарушить запланированные съемки и буквально стащили пьяного со сцены. Нарушителю сделали выговор и потребовали немедленно покинуть съемки. Продюсеры принесли извинения Леонтьеву и уговорили переснять номер.
Отметим, Валерий Леонтьев в этом году отпраздновал 71 год. Артист не хочет стареть поэтому делал себе блефаропластику и круговую подтяжку, использовал ботокс, вставил виниры. Также, вероятно, певец удалил комки Биша.
Однако в результаты таких вмешательств шокируют фанатов. Все чаще отмечают, что он стал походить на женщину.
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