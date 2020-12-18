На съемках номера Валерия Леонтьева в ходе новогоднего эфира канала MusicBox произошел конфуз

Во время исполнения песни «Казанова» подвыпивший мужчина залез за сцену и начал танцевать вместе с 71-летним артистом.

Он показывал шпагаты, отплясывал и веселился во всю.

Леонтьев сперва пытался игнорировать пьяного «конкурента», но затем начал раздражаться. Похоже, он просил танцора уйти со сцены, но это не действовало.

Через несколько минут разгневанные организаторы пресекли попытки нарушить запланированные съемки и буквально стащили пьяного со сцены. Нарушителю сделали выговор и потребовали немедленно покинуть съемки. Продюсеры принесли извинения Леонтьеву и уговорили переснять номер.

Отметим, Валерий Леонтьев в этом году отпраздновал 71 год. Артист не хочет стареть поэтому делал себе блефаропластику и круговую подтяжку, использовал ботокс, вставил виниры. Также, вероятно, певец удалил комки Биша.

Однако в результаты таких вмешательств шокируют фанатов. Все чаще отмечают, что он стал походить на женщину.

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