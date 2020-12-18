В Крыму обмелело самое глубокое водохранилище, людям будут давать воду почасово
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter.
"Вдх в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта), продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м) После Рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что запас пресной воды в водохранилище значительно уменьшился.
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Данное водохранилище считается самым глубоким в Крыму. В некоторых местах глубина достигала 70 метров.
Пользователи сети в комментариях под постом даже прикрепили фото, каким оно было 2 года назад.
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Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.