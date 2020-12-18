В Крыму обмелело самое глубокое водохранилище, людям будут давать воду почасово

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter.

"Вдх в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта), продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м) После Рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что запас пресной воды в водохранилище значительно уменьшился.

Данное водохранилище считается самым глубоким в Крыму. В некоторых местах глубина достигала 70 метров.

Пользователи сети в комментариях под постом даже прикрепили фото, каким оно было 2 года назад.

Напомним, с острым дефицитом воды в Крыму столкнулись спустя шесть лет после аннексии полуострова Россией, вследствие чего были прекращены поставки днепровской воды с материковой части Украины по Северо-Крымскому каналу.

За это время на полуострове пересохли основные крупные водохранилища, и воды перестало хватать целым городам и районам.