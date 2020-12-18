Певец Стас Пьеха еще с подросткового возраста пристрастился к пагубной привычке, юность молодого человека прошла в кутежах с употреблением наркотиков

Неоднократно в Сети вспыхивали сообщения о беде с 40-летним артистом, внуком народной артистки СССР Эдиты Пьехи. На днях публику ошеломила очередная новость о смерти Пьехи. Спустя некоторое время всплыли подробности скандала.

На самом деле со Стастом все в порядке. В его микроблоге в Инстаграм появляются свежие посты. К примеру, на днях он поделился фото в лифте.

"Это шоб не сказали - пропал мол. Вот он я мчу вниз, на самое дно👻", - подписан кадр.

Сообщение о "смерти" Пьехи оказалось ничем иным, как воспоминанием журналистов о прошлой шумной истории, когда артист прощался с покойным другом, а все подумали, что это его родные горюют непосредственно за ним.

"Прощай, братик", – говорилось в подписе в том скандальном посте.

Лаконичная фраза заинтриговала многочисленных подписчиков Пьехи. В комментариях продюсер Иосиф Пригожин отреагировал: "Он же молодой. Как так?". Тогда пользователи кинулись выражать свои соболезнования, пока не объявился сам Пьеха, разложивший все по полочках - не стало его товарища.

На вопросы, кто этот человек, и что с ним случилось, Стас предпочел не отвечать, но дал понять, что тот умер. "Его больше нет", – коротко объяснил популярный исполнитель.

Ситуацию с новой "смертью" звезды активно комментируют в Сети:

"Вечно у них: Он же молодой как так??? В итоге все живы, слава Богу!!! 🙏🙏"

"Что за фигню вы несёте?живой он🤦‍♀️🤦‍♀️"

"Да вы что? Какая смерть? Он жив и здоров! Дай бог ему здоровья!🙏🏻 А вам совесть!"

"Если он действительно умер, покажите на канале, как его хоронят"

Напомним, жизнь Пьехи оказалась на грани, нашли на полу в припадке: "Если я сдохну..."

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