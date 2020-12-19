Кто из знаков Зодиака в этом списке

Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам Зодиака повезет в будущем году

Своими прогнозами он поделился с изданием УНИАН.

По его словам, счастливчиком в 2021 году станет Водолей. Ему повезет во всех начинаниях, успех будет ему сопутствовать круглый год. И остальным воздушным знакам тоже. Поэтому Близнецам и Весам тоже будет везти.

"А вот Тельцам не повезет. Трудный период будет у Скорпионов, для них 2020 год может оказаться лучше, чем 2021", - отметил Влад Росс.

Астролог добавил, что Девам нужно быть очень осторожными со здоровьем. Для Раков этот год окажется испытанием - они могут попасть в финансовую зависимость и другие неприятности.

"Козероги сумеют расширить свои финансовые возможности. Также Водолеи, ведь они счастливчики. Еще хорошая ситуация сложится у Дев. Они могут поменять работу, построить свою карьеру", - говорит Влад Росс.

А вот многострадальные Тельцы могут многое потерять. Им запрещается вкладываться в какие-то бумаги, приобритать недвижимость. Им не рекомендуется рисковать. Если есть деньги, то просто пусть лежат.

Напомним, что астрологи спрогнозировали, каким знакам Зодиака декабрь обещает невероятное везение.

В последний месяц в году звезды подарят избранным шансы улучшить материальное благосостояние, кто-то сможет исправить ошибки в отношениях и достигнуть гармонии в любви, а кое-кто поправит здоровье, избавившись от вредных привычек. Так, повезет Тельцу, Рыбам и Овнам.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

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