Украинская певица Даша Астафьева показала пикантное фото своих ягодиц

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в соцсети.

Так, в своем аккаунте Астафьева предложила фолловерами продолжить фразу "Я - не я, если...". Один из пользователей ответил:"Если не съем хотя бы одну булку в день". Астафьева на этот ответ решила запостить свое фото, где она сидит в колготках в сеточку, и можно рассмотреть ее ягодицы и грудь.

Такую пикантную фотографию певица решила дополнить шуткой о "булках", намекая, вероятно, на свои ягодицы. Так, она написала на своем фото, что "булки - наше все".

До этого Даша Астафьева похвасталась формами, согнувшись в кресле в наряде без штанов, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

"Нереальный кайф. Не хватает слов, чтобы описать. Я на эмоциях!" - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Астафьева позирует в кресле, элегантно согнувшись и задрав при этом ноги. Также в кадр попала девушка, которая фотографировала знаменитость. Как можно заметить, еще одна выставляла свет.

Напомним, что раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

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