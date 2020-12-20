Курс валют в Украине 20 декабря застанет врасплох национальную валюту, гривну будут готовит к грандиозному падению

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

К примеру, стодолларовый «американец» подскочит минимально, создав для евро «тепличные» условия. Межбанк говорит о потере 0,96 пунктов гривны.

Основной удар, уже традиционно, гривна отхватит от евро, который подорожает на 2,29 позиций.

Курс валют в Украине 20 декабря будет таким:

100 долларов – 2781,84 грн;

100 евро – 3407,89 грн.

Общую тенденцию подхватит и российский «деревянный», который спустя несколько дней после падения «отыграется» до начальной позиции: 10 рублей обойдутся в 3,8112 грн.

Как мы рассказывали до этого, курс доллара в ближайшее время будет сильно зависеть от ситуации с пандемией и решения властей по карантину

Так, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что на фоне увеличения число зараженных китайским вирусом правительство может ввести жесткий карантин длиной в 3-4 недели.

«В ожидании этого события импортеры значительно сократили деловую активность. Давление на валютном рынке формируется со стороны нерезидентов, которые выводят инвестиции из страны, а также спекулянтами», - рассказал эксперт.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны: "Впервые с начала года...".

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