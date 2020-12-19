Американская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась сериалом "Друзья", удивила рискованной выходкой в ванной

Как пишет Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" архивное фото, на котором предстала у зеркала в короткой джинсовой юбке и бюстгальтере купальника. Знаменитость оперлась рукой на стойку раковины и задрала ноги, положив их на что-то за кадром. В такой неудобной позе Дженнифер Энистон с завороженным взглядом поцеловала свое отражение в зеркале.

"Что за год. Напоминание о том, чтобы подарить себе немного любви... и держись там 🙏🏼😘", - пожелала актриса своим поклонникам.

Слова Дженнифер Энистон вдохновили многих пользователей соцсети, которые восхитились ее красотой и талантами в комментариях:

"Боже, это потрясающе !! люблю тебя 😘"; "Что за икона"; "Королева"; "Ты невероятная. я люблю тебя"; "Спасибо тебе большое-большое за все, что ты делаешь"; "Я думаю, это была новая фотография"; "любовь к себе ... всегда самое важное для практики"; "это сделало мой день! Вы невероятны, большое вам спасибо за то, что всегда проявляете любовь ко всем. мы действительно это ценим! 🤍"; "Ты такая идеальная, Джен 😍"; "Я не могу объяснить, как сильно я люблю тебя и все счастье, которое ты мне даришь. Ты мое вдохновение, и ты помогла мне поверить в себя. Вы не знаете, что я существую, но для меня действительно важно сказать это ❤ Я люблю тебя ❤ Спасибо за то, что сделала мою жизнь лучше"; "Мое сердце остановилось, прощай"; "Завидую зеркалу".

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