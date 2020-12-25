Наравне со всем миром Украина отмечает католическое Рождество Христово 25 декабря, соблюдая многовековые традиции и правила

Politeka.net расскажет, как нужно провести этот светлый христианский праздник и чего категорически нельзя делать.

Когда празднуют католическое Рождество в Украине

С 2017 года католическое Рождество Христово стало официальным праздником для украинцев по распоряжению пятого президента Петра Порошенко. С тех пор еще больше жителей страны празднуют рождение Мессии с 24 на 25 декабря, ведь этот день выходной. Впрочем, большинство христиан традиционно справляют праздник 7 января.

Возникает вопрос: когда поздравляют с Рождеством знакомых и близких? Тут все зависит от конфессий, 25 декабря католическое Рождество отмечают католики и протестанты, вместе с ними и многие православные церкви: греческие, румынские, болгарские, американские и так далее. Празднование у них начинается с 24 декабря, однако поздравлять принято именно 25 числа.

Как гласит история, Российская Империя, куда долгое время входили и украинские земли, перешла на григорианский календарь только в 1918 году, но даже после этого Русская православная продолжила отмечать религиозные праздники, включая Рождество, «по старому стилю» - с 6 на 7 января. Украинская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православная Церкви, афонские монастыри и даже ряд католических празднуют Рождество Иисуса Христа в это время. Стоит отметить, что греко-католики в Украине тоже отмечают праздник 7 января, учитывайте, когда будете поздравлять соотечественников.

Традиции на Рождество 25 декабря, как праздновать

На католическое Рождество Христово 25 декабря принято собираться за богато накрытым столом возле “рождественского дерева”, а проще говоря - наряженной елки. Украсить ее можно точно так же, как на Новый год, за исключением одной детали: на верхушке должна быть символическая звезда. Обычно под ней дарят подарки.

Обычаи велят не экономить на лакомствах и украшениях, ведь чем богаче семья отметит Рождество, тем успешнее для нее пройдет следующий год. Для празднования нужно нарядиться в самую лучшую одежду, но только не черного цвета. Если есть камин - его стоит зажечь и поддерживать пламя всю ночь. В храмах проходят праздничные службы, читают молитвы, устанавливают декоративные ясли с Марией, Иосифом и младенцем-Иисусом.

Что нельзя делать на Рождество 2020

До вечера 24 декабря, пока на небе не появится первая звезда, продолжается Рождественский пост, во время которого нельзя употреблять продукты животного происхождения. Поэтому готовят сочиво: кашу из зерен пшеницы или ячменя с медом, в Украине она называется кутей. В праздничный день запрещено браниться и ругаться, особенно за столом.

На католическое Рождество Христово 25 декабря нельзя заниматься тяжелой работой и даже рукоделием, в народе верят, что из-за этого человек может ослепнуть или оглохнуть. Под запретом находится охота, которая в этот день может обернуться трагедией. Нельзя также гадать.

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