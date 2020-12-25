Поздравления с Рождеством Христовым 25 декабря стали все чаще звучать в Украине после того, как этот день стал государственным праздником и выходным
Politeka.net приготовила красивые пожелания в стихах и прозе, которые помогут поздравить родственников, друзей и возлюбленных с этим большим христианским праздником.
Когда поздравляют на католическое Рождество Христово?
Издавна христиане разделились на тех, кто празднует Рождество 7 января и 25 декабря, их условно называют православным и католическим. В декабре празднуют католики, протестанты и некоторые православные церкви, например, греческие и болгарские. Они начинают подготовку 24 декабря, а поздравляют с католическим Рождеством Христовым 25 декабря.
Поздравления с католическим Рождеством Христовым 2020 в стихах
Передать душевные пожелания в светлый праздник сегодня можно разными способами, но одним из наиболее популярных остаются стишки и песни. Традиции велят напоминать историю о том, как сын Божий родился в яслях в Вифлееме, а стихи на Рождество часто посвящены именно этим событиям.
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В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
***
Нам Христово Рождество
Дарит сказку, волшебство,
Свет рождественской звезды
Сбережет пусть от беды,
В нас надежду зажигает,
В душах веру укрепляет.
Счастье пусть приходит в дом
К нам с Христовым Рождеством!
***
У день святий Різдва Христова
Бажаю щастя Вам земного,
Бажаю в душах відродити
Вміння вірити й любити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть Благословіння.
***
У Віфлеємі – в стайні на сіні
Христос родився всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте,
Божому сину Славу віддайте!
Слава на небі – Богу Святому,
На землі – спокій Роду людському.
Поздравления в прозе с католическим Рождеством Христовым
С Рождеством Христовым! Пусть новорожденный Иисус зажжет в вашем сердце неземную радость, которая будет поддерживать весь 2021 год. Цени каждую секунду жизни и проживай ее с удовлетворением, приумножай свое богатство, но не трать силы на бесполезные излишества. Всех благ!
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Счастливого Рождества Христова и Нового 2021 года! От всей души поздравляю с зимними праздниками и желаю вам и вашей семье процветать, несмотря на все испытания судьбы. Пусть Господь помогает справиться со всеми проблемами и защитит от всех болезней. Верю, что все ваши желания сбудутся, а в доме будет царить счастье.
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В католическое Рождество 2020 душевно поздравляю, желаю дожить этот год без неприятных происшествий, а затем стремительно ворваться в новый с огромным зарядом сил и ворохом успешных идей. Пусть сегодня все близкие соберутся за столом и порадуют друг друга домашним теплом, который разгонит зимнюю стужу.
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