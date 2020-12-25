Поздравления с Рождеством Христовым 25 декабря стали все чаще звучать в Украине после того, как этот день стал государственным праздником и выходным

Politeka.net приготовила красивые пожелания в стихах и прозе, которые помогут поздравить родственников, друзей и возлюбленных с этим большим христианским праздником.

Когда поздравляют на католическое Рождество Христово?

Издавна христиане разделились на тех, кто празднует Рождество 7 января и 25 декабря, их условно называют православным и католическим. В декабре празднуют католики, протестанты и некоторые православные церкви, например, греческие и болгарские. Они начинают подготовку 24 декабря, а поздравляют с католическим Рождеством Христовым 25 декабря.

Поздравления с католическим Рождеством Христовым 2020 в стихах

Передать душевные пожелания в светлый праздник сегодня можно разными способами, но одним из наиболее популярных остаются стишки и песни. Традиции велят напоминать историю о том, как сын Божий родился в яслях в Вифлееме, а стихи на Рождество часто посвящены именно этим событиям.

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

***

Нам Христово Рождество

Дарит сказку, волшебство,

Свет рождественской звезды

Сбережет пусть от беды,

В нас надежду зажигает,

В душах веру укрепляет.

Счастье пусть приходит в дом

К нам с Христовым Рождеством!

***

У день святий Різдва Христова

Бажаю щастя Вам земного,

Бажаю в душах відродити

Вміння вірити й любити,

А Бог за віру і терпіння

Своє надасть Благословіння.

***

У Віфлеємі – в стайні на сіні

Христос родився всім на спасіння!

Люди, радійте, Христа вітайте,

Божому сину Славу віддайте!

Слава на небі – Богу Святому,

На землі – спокій Роду людському.

Поздравления в прозе с католическим Рождеством Христовым

С Рождеством Христовым! Пусть новорожденный Иисус зажжет в вашем сердце неземную радость, которая будет поддерживать весь 2021 год. Цени каждую секунду жизни и проживай ее с удовлетворением, приумножай свое богатство, но не трать силы на бесполезные излишества. Всех благ!

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Счастливого Рождества Христова и Нового 2021 года! От всей души поздравляю с зимними праздниками и желаю вам и вашей семье процветать, несмотря на все испытания судьбы. Пусть Господь помогает справиться со всеми проблемами и защитит от всех болезней. Верю, что все ваши желания сбудутся, а в доме будет царить счастье.

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В католическое Рождество 2020 душевно поздравляю, желаю дожить этот год без неприятных происшествий, а затем стремительно ворваться в новый с огромным зарядом сил и ворохом успешных идей. Пусть сегодня все близкие соберутся за столом и порадуют друг друга домашним теплом, который разгонит зимнюю стужу.

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