Мужчина открыл огонь по соседям из-за того, что они устроили фейерверк
Происшествие произошло в Николаеве по улице Гражданской, информирует отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Полиция уточнила, что супруги вышли на улицу с друзьями и детьми для запуска фейерверка. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, позавидовав их празднику, он открыл стрельбу.
Пуля попала в десятилетнего мальчика. Взрослые смогли отобрать пистолет у злоумышленника и держали мужчину до прибытия полиции. Отмечается, что оружие было не огнестрельного действия, но его изъяли и в дальнейшем направят на экспертизу.
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В момент конфликта 45-летний житель Заводского района был нетрезв. Его задержали в порядке ст. 208 УПК и доставили в участок полиции.
Раненого мальчика доставили в больницу, а по факту правоохранители открыли дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет за решеткой.
Также ранее сообщалось, что в Долгинцевском районе Кривого Рога произошла стрельба. По информации очевидцев, пассажир стрелял в водителя такси.
Пассажир возвращался домой после гулянки с женой и двумя детьми и был нетрезв. Водитель, который ждал долгое время пока клиенты выйдут, когда довез их на место, предупредил, что за простой придется доплатить 8 гривен. Это разозлило мужчину он не хотел отдавать 8 гривен и достал оружие и выстрелил таксисту в ногу.
Напомним, таксисты устроили массовую драку с наглым пассажиром, видео разборок.
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