Украинец стал донором органом для четырех людей
Как передает Politeka.net, об этом сообщила его сестра на своей страничке в Facebook.
"Если вы читали, что наше Ровно прославилось первой операцией на пересадку сердца, то знайте все - это прославил его мой братик Тополюк Назарий, спасший не одну жизнь, а четыре жизни. Покойся с миром, мой родненький. Будем всегда тебя любить", - сообщила девушка.
Судя по ее последним постах в соцсетях, Назарий умер 18 декабря.
В тот же день в Ровном прошла первая уникальная операция с пересадки сердца.
Сын Горбунова и Осадчей поразил внешностью и поведением: "Не знаю, как будет дальше, но..."
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса
Каменских с короткой стрижкой ошарашила новым имиджем, Потапу завидуют: "Похожа на шахматистку"
Ранее мы сообщали, что украинцы в Польше спасли ребенка, который едва не задохнулся.
Из дома, расположенного рядом с их местом работы, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. Парни не растерялись и оказали мальчику первую помощь.
Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.
Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.