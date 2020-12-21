Украинец стал донором органом для четырех людей



Как передает Politeka.net, об этом сообщила его сестра на своей страничке в Facebook.

"Если вы читали, что наше Ровно прославилось первой операцией на пересадку сердца, то знайте все - это прославил его мой братик Тополюк Назарий, спасший не одну жизнь, а четыре жизни. Покойся с миром, мой родненький. Будем всегда тебя любить", - сообщила девушка.



Судя по ее последним постах в соцсетях, Назарий умер 18 декабря.

В тот же день в Ровном прошла первая уникальная операция с пересадки сердца.

Ранее мы сообщали, что украинцы в Польше спасли ребенка, который едва не задохнулся.



Из дома, расположенного рядом с их местом работы, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. Парни не растерялись и оказали мальчику первую помощь.



Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.