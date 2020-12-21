Вот это да!

Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила фанатов признанием о том, что на съемках ей давалось сложнее всего

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Когда я соглашалась на роль ведущей в шоу «Золото Геленджика».., самой главной дилеммой для меня был жанр 😳

«Мне нравилось всё, кроме подачи. Больше всего я ненавижу кривляться! Просто терпеть не могу!!! От меня требовалось быть мультиком 🤷🏼‍♀️ Чрезмерно громкой и яркой. Существовать согласно сумасшедшему парку аттракционов 🎡 и безумным костюмам (созданным гениальной…) А мне хотелось говорить как человек», - рассказала она.

Также Асмус рассказала, что на съемочной площадке ей часто делали замечания.

«И часто во время мотора мне кричали в рацию «Кристина, образ!!! Не забывай про образ!!!» И я вставляла себе невидимую петарду в одно место..... 🙈 Короче, знайте, роль в «Золоте Геленджика» прям тотально на сопротивление была», - уточнила она.

На опубликованных снимках Асмус позирует с музыкантом Тимуром Родригесом и ненавистником Украины – актером Иваном Охлобыстиным.

Напомним, что разведенная Кристина Асмус ошеломила видом после тяжелой болезни: "Сколько вам заплатили?".

Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус в облегающем костюме засветила тощую фигуру, оценили не все: "Могла бы и не наряжаться".

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