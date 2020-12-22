43-летний мужчина пытался совершить расправу над своими односельчанами под Киевом

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киевской области.

ЧП произошло в селе Логвин Володарского района.

По непонятным причинам, 43-летний житель села в камуфляжной форме и маске зашел в один из домов, который не был заперт, и открыл огонь по супругам.

В доме в этот момент в постели находился ребенок, который чудом не пострадал. После расправы нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Супруги после дерзкого нападения были госпитализированы в больницу, женщина - в тяжелом состоянии. Силовики провели спецоперацию, в результате которой был задержан стрелок. Им оказался 43-летний местный житель, у которого в ходе обысков нашли камуфляжную одежду и оружие.

По факту преступления открыто уголовное производство сразу по двум статьям. Если вина стрелка будет доказана, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее мы рассказывали, что в Долгинцевском районе Кривого Рога произошла стрельба. По информации очевидцев, пассажир стрелял в водителя такси.

Пассажир возвращался домой после гулянки с женой и двумя детьми и был нетрезв. Водитель, который ждал долгое время пока клиенты выйдут, когда довез их на место, предупредил, что за простой придется доплатить 8 гривен. Это разозлило мужчину он не хотел отдавать 8 гривен и достал оружие и выстрелил таксисту в ногу.

Напомним, таксисты устроили массовую драку с наглым пассажиром, видео разборок.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

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