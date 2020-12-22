Украинский священник получил три года лишения свободы за совершение смертельного ДТП
Об этом сообщает Zaxid.net.
Страшная авария произошла еще летом во Львовской области. В тот день настоятель церкви вместе с двумя односельчанами купался в озере и пил водку.
В состоянии алкогольно опьянения он сел за руль автомобиля вместе с пассажирами, превысил скорость и потерял контроль. Таким образом машина священника перевернулась, из-за чего погиб один пассажир, а еще двое получили тяжелые травмы.
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Уровень алкоголя в крови настоятеля сельской церкви превышал норму в 16 раз.
Ранее сообщалось, что 17 декабря на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области произошла авария, в которой пострадали 10 человек.
Спасателям пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать четырех пострадавших из поврежденных авто.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.