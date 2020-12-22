К новогодним праздникам погода резко потеплеет и удивит украинцев температурным скачком

Как сообщает Politeka.net, в последних числах декабря и начале января столбцы термометров будут долго держаться на плюсовых отметках. Синоптики поделились обновленным прогнозом погоды на сайте Gismeteo.

После аномального потепления средняя температура в Украине посреди зимы будет колебаться от -9 до +9 градусов. В Киеве самым теплым днем будет 25 декабря, когда столбики термометров покажут +5 градусов, к Новому году прогнозируют до +2 градусов с небольшими осадками в виде дождей и мокрого снега, на православное Рождество (7 января) в столице будут слабые заморозки до -3 градусов и снегопад. Первые две недели 2021 года принесут похолодания до -8 градусов ночью.

На Востоке синоптики предвидят сильный снег 24 и 25 декабря, а потом относительно теплую погоду на Новый год - до +3 градусов. Снег и легкий мороз будет на Рождество, а с 5 по 13 января средняя температура воздуха днем составит -2 градуса, а ночью ожидается до -6.

В Харькове 23-24 декабря будет -4 градусов мороза днем и -8 градусов ночью. До 28 декабря могут идти дожди, которые сменятся снегом с 1 по 10 января. На Новый год прогнозируют нулевую температуру, а на Рождество похолодает до -4 градусов.

Во Львове католическое Рождество пройдет при облачной погоде с осадками и легким морозом около -1 градуса. Дожди и мокрый снег будут сыпать с 22 декабря до 1 января, а с 5 по 13 января пойдет обычный снег. 24 декабря придет тепло до +8 градусов днем, а холоднее всего будет 11 января при -7 градусах ночью.

В Херсоне 25-28 декабря тоже придет аномальное потепление в виде +10... +13 градусов. На Новый год ожидаются +5 градусов и дожди, Рождество тоже пройдет с осадками и плюсовой температурой.

Жарче всего новогодние праздники пройдут в Симферополе, В Симферополе где только 22 декабря прогнозируют минимальный мороз, в среднем же в Крыму температура будет колебаться от +3 до +7 градусов. При этом 27-28 декабря ожидается аж +15... +16 градусов. Временами будут идти дожди, а на Рождество можно даже ожидать снегопад.

Напомним, прогноз погоды на декабрь: Новый год разочарует украинцев, сказки не будет

Как сообщала Politeka, на Украину обрушится мощная стихия, ожидается до 30 сантиметров снега.

Также Politeka писала, что названа дата резкой смены погоды в Украине.