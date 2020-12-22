Астролог Влад Росс предупредил о рождении нового Иисус Христос



Своим прогнозом он поделился в комментарии "КП в Украине".

Специалист уверен, что для этого сложатся все условия, и в декабре на свет появится новый Спасителя мира.



"В этом месяце на небе сойдутся две самые большие планеты - Сатурн и Юпитер. Как раз такое соединение было 2020 лет назад, когда родился Иисус Христос. Это будет с 21 на 22 декабря. Я определил, что в этот день родится новый Спаситель мира", - заявил Росс.



По его словам, именно 22 декабря мир ожидаем множество трагических событий, после чего все изменится.

Росс отмечает, что "великий Спаситель мира родится на территории Водолея, в районе Урала".

"О его рождении в декабре 2020-го мы узнаем ровно через 33 года. С 33 до 40 лет - примерно в том возрасте этот политик и Мессия, возможно, возглавит Уральскую республику, которая будет существовать к тому времени. Он станет главой государства. О нем есть пророчества, что это будет Человек-Всадник, Великий Гончар", - пояснил астролог.

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