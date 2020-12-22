Да уж, бывают же такие странные люди...

Киевский рэпер Владислав Гербич, известный как 044 Rose, заявил, что он "русский человек"

Кроме того, он искренне верит, что его хотят убить украинские власти. Исполнитель разоткровенничался после того, как российский журналист портала The Flow напомнил ему слова из другого интервью, где родившийся в 1994 году Влад сказал, что не делит себя на Россию и Украину, ведь его страна СССР.

"Я русский человек, мой отец родился на Урале, моя мать украинка. Все по бабушкиной линии - поляки. Мы все русские люди, запомни, мы все русские люди. И нас пытаются поделить вот эти пи***асы, короче, чтобы управлять нами, понимаешь? Мы русские люди, мы русский народ, братан, мы все братья. Изучи русскую историю, если ты так говоришь со мной. Паспорт, не паспорт, изучи вообще, что такое Русь, брат", - сказал музыкант.

Что касается Украины, то музыкант сделал еще одно довольно странное заявление. По его словам, "Украина - это не страна, а всего лишь название".

"Я не знаю, что такое Украина, я знаю, что такое Великая Русь, братан. А не то, что делят какие-то, б***ь, пи***асы, на*уй, и ставят шлагбаумы", - добавил он.

В конце интервью он и вовсе заявил, что если после своих слов он неожиданно умрет, то это сделали СБУ и украинские власти.

"Братан, запомни, на этом интервью я говорю: если меня не станет, я тебе даю слово, если меня не станет, в этом виноваты украинские власти", - сказал он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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