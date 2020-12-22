Пациент жестко избил медсестру в больнице города Каменское на Днепропетровщине

Подробности инцидента и слова пострадавшей передает "Информатор".



По ее словам, с Сергеем Ивановичем возникали неприятные ситуации и до этого.

"Состоятельный человек, думающий, что медсестры будут лизать ему пятки. Человек, который при любой возможности ущипнет за ягодицы или потянет за сосок. А когда его подключаешь к аппарату гемодиализа он еще и за живот ущипнет и оттянет кофту, чтобы взглянуть какая красота прячется там", - поделилась пострадавшая.

По ее словам, дошло до того, что ее коллеги начали избегать встречи с данным пациент.



Очередная процедура и вовсе обернулась скандалом и заявлением в полицию. Мужчину попросили переместиться на другое место, на что он ответил агрессией.

"Он подлетел ко мне, схватил за шею и оторвал от пола. Я схватила его за кожу на грудной клетке и ногами стала отбиваться. Эта особь мужеского пола поставила меня на пол, потом схватила за шиворот, открыла дверь зала и как паршивого котенка вытолкала в коридор отделения при этом дважды нанеся удары кулаком по рукам", - рассказала медработник.

В итоге она обратилась к правоохранителям и сняла побои.

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