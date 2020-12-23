Украинец сделал татуировку с надписью "Кернес жив"
Как передает Politeka.net, результат и процесс он опубликовал в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Харьковчанину Евгению Ивашко понадобилось 40 минут, чтобы нанести татуировку у себя над глазом.
Евгений недоумевает, почему в сети его начали критиковать за то, что он сделал.
"Я не понимаю, откуда столько хейта словилось. Это мое тело - что хочу, то и делаю", - рассказал парень.
Ранее мы сообщали, что в Харькове планируют увековечить память о Геннадию Кернесе.
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По словам секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, его именем хотят назвать улицу и станцию метро. Кроме того, на обсуждение общины планируется вынести вопрос установки памятника Кернесу.
Прощание с Геннадием Кернесом проходит 23 декабря в фойе ХНАТОБа. С 9:00 до 13:00 с ним могут проститься все желающие.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".