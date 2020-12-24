Американская модель Эбигейл Рэтчфорд удивила личным селфи в кружевах и зимней шапке

Модель с выразительной внешностью решила рекламировать белье популярных брендов несколько лет назад, после чего быстро стала известна в социальных сетях. Девушка показывает в Инстаграм только лучшие свои фото, в то время как на фан-аккаунтах нередко появляются личные кадры с Эби, которые она показывала лишь в разделе Стори.

Рэтчфорд не боится показать тело в разных и довольно открытых образах, но при этом не переходит границ приличий. К примеру, на забавном селфи Эби позировали лишь в нежно-бежевом белье из кружев и пушистой мягкой шапке. Распустив длинные локоны, модель также нанесла легкий макияж с акцентом на глаза и не стала надевать украшения.

А для большей пикантности личного фото Эби и вовсе потянула за лямку нижнего белья, поклонники не остались в стороне:

«Я хочу поцеловать тебя, милая!; Так мило 🔥🌹❤️; Просто вау; Твоя богиня в человеческом обличье 😍😍; Красиво! 😍; Великолепно ❤️😍; у тебя такая блестящая кожа и потрясающее тело😍😍; 🔥 Потрясающе 🔥; Великолепно; Это безумно красиво❤️😘😍; Прекрасный выстрел; Умопомрачительный образ😍😍🔥🔥🔥; Великолепно😍😍😍, шальная малышка».

Отметим, так как Эби занимается рекламой именно комплектов довольно долгое время, фотографы стараются придумать для Рэтчфорд самые разнообразные образы и такие, которые бы не повторялись. Лучшие работы Эби показывает в Инстаграм.

Фото модели в алом бикини с кружевами на столе подразнило поклонников, ведь загорелая знаменитость не только похвалилась фигурой в провокационной позе, но и сделала это с мороженым в руках, а также банкой Нутеллы рядом.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"