Под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов
Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.
Об этом сообщил Телеграм-канал "Кievmap".
"Внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному", — говорится в сообщении канала.
Как сложились отношения "Холостячки" Мишиной с Эллертом после шоу, правду уже не скрыть: "Мне было больно..."
Мама Кати Осадчей покорила молодостью и безупречной фигурой, Горбунову с тещей повезло: "Горько через 40 лет!"
Украинка с 15-м размером бюста оседлала стул и устроила сеанс соблазнения: «Горячее не бывает»
"Уходит эпоха великих": остановилось сердце легендарного чемпиона, Украина скорбит
Сообщается, что сейчас на месте работает патрульная полиция.
Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Также ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. При этом за рулем Chevrolet находился сотрудник украънского телеканала "1+1" Виталий Середа.
Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно удостоверению, мужчина работает инженером по развитию сети вещания. Тест на алкоголь в крови показал, что водитель был до такой степени пьян, что драгер даже не может показать такое значение.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.