Ни дня без трагедий на трассах

Под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов

Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Кievmap".

"Внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному", — говорится в сообщении канала.

Сообщается, что сейчас на месте работает патрульная полиция.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. При этом за рулем Chevrolet находился сотрудник украънского телеканала "1+1" Виталий Середа.

Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно удостоверению, мужчина работает инженером по развитию сети вещания. Тест на алкоголь в крови показал, что водитель был до такой степени пьян, что драгер даже не может показать такое значение.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.