В Киеве избили парня с нетрадиционной ориентацией

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали "Вартові Еспрессо" в Facebook.

Произошло все на Подоле в Киеве.

"Компания напала на 16-летнего парня за то, что он накрасил губы. Об этом рассказал сам пострадавший Александр. На своей странице парень пишет, что вышел погулять с друзьями, а трое пьяных подростков начали оскорблять, а потом бить юношу за внешний вид. Патрульные задержали трех подростков", - говорится в сообщении.

В итоге у Александра гематомы и сотрясение мозга.

По его словам, нападение произошло из-за его сексуальной ориентации.

"Меня избили за то, что я гей. Я хочу, чтобы мне помогли привлечь этих людей к ответственности, потому что они всегда избегают наказания, я был бы рад даже привлечь их друзей за соучастие: наказал бы двух-трех – другие бы задумались!", - считает пострадавший.





Ранее мы сообщали, что парень избил медиков скорой помощи, которые приехали по его вызову.

В отделение полиции Киева поступил звонок, что молодой человек напал на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов.

"Когда приехала медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с ними. В результате двое медиков получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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