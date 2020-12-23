Украинка получила награду вместо своего отца, который погиб на Донбассе



Как передает Politeka.net, трогательный пост появился в сети.

Пограничник Андрей Матвиенко погиб, защищая Украину от оккупантов. Он отдал свою жизнь за то, чтобы в ваших городах и селах был мир.

"Помните эту маленькую девочку? Это ребенок, который получил награду за своего погибшего отца. А вот они вместе. А вот он один, на войне. А вот она одна, навсегда."Я не хочу папы-героя, я хочу папу с собой. Дайте мне стул, я с неба достану!" - Слова маленькой дочери погибшего героя Андрея Матвиенко", - говориться в сообщении.

Фотография, на которой синеглазая маленькая украиночка сжимает в кулачке награду своего погибшего отца, стала символом сиротства в российско-украинской войне и облетела весь мир.



С тех пор прошло уже шесть лет.

Эта история вдохновила активистов нарисовать ее портрет.

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