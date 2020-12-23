Все меньше украинцев готовы поддержать Владимира Зеленского на президентских выборах

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного «Рейтингом».

Так, у украинцев поинтересовались, кого бы они поддержали на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее время.

Согласно результатам социологического опроса, кандидатуру действующего главы государства Владимира Зеленского поддержали бы на ближайших президентских выборах 24% от всех.

Кандидатуру Владимира Зеленского среди тех респондентов, которые готовы голосовать и определились с выбором, поддержат 26,5%.

В «Рейтинге» добавили, что социологический опрос проводился в период с 16 по 20 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что рейтинг президента Владимира Зеленского рекордно обвалился почти в три раза, если сравнивать с результатами II тура президентских выборов, которые состоялись в апреле 2019 года. Тогда кандидатуру шоумена и руководителя Студии «Квартал 95» 73,22% украинцев.

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