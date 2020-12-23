Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала стильным образом в комбинезоне с пикантным декольте

Знаменитая модель привыкла к обсуждениям и критике пользователей социальной сети Инстаграм. Из-за своей необычной внешности девушка всегда привлекает много внимания к себе, а бюст шестого размера и вовсе не оставляет никого равнодушным.

Кто-то нахваливает Алену за ее смелость рассказать о пластике, а кто-то утверждает, что звезда слишком искусственная. Тем не менее, количество фанатов Омович активно растет.

Не так давно знаменитость приняла участие в новой фотосессии, в которой предстала только в черном костюме-комбинезоне, единственной пикантной деталью которого стал глубокий вырез на бюсте. Шнуровка на груди девушки удачно завершила лаконичный образ, а яркий макияж дополнил лук Омович на новых кадрах.

«Когда уже похудеешь? Еще немного и будет тебя вообще не видно; Мечта арабов 👍;Неужели есть мужчины, которым это нравится?; Это анорексия, да?; Это ж дистрофия😳; Ты чертовски худая!! Набери несколько фунтов!; Какие у вас процедуры сделаны на нижнюю часть лица? 😊Ладно, хватит, это страшно ❤️ дорогая мечта🌞; Мне нравится, все просто и красиво; Алена в костюме красивая».

Мы также писали, что молодая знаменитость активно набирает популярность несмотря на то, что многие в социальной сети Инстаграм её критикуют за нескромное поведение и удивляются тому, как много девушка сделала пластических операций. Сама Алена не скрывает ничего, касающегося ее преображений и охотно делится мнением.

В тоже время у Омович много поклонников, которым нравится ее привлекательная внешность и выразительные черты лица. Главная особенность фигуры девушки в том, что она очень стройная и на некоторых кадрах может показаться, что модель даже излишне худощавая.

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