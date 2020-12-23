Украинский актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев высказался о ситуации в Крыму

Он заявил, что именно бездействие власти к 2014 году привело к тому, что временная оккупация полуострова стала возможной. Сейтаблаев также отметил, что, по его мнению, Крым за все годы, которые был в составе Украины, можна было назвать частью государства лишь с юридической точки зрению.

Таким мнением он поделился в интервью "24 канала".

"В основном, именно бездействие Киева к 2014 году и привело к тому, что оккупация Крыма стала возможной. Потому что Крым, по крайней мере, как я помню с 1989 по 2014 год, к сожалению, можно было назвать Украиной лишь с юридической точки зрения. Власть почти ничего не делала для того, чтобы жители Крыма чувствовали себя политическими украинцами, учитывая то, что абсолютное большинство крымчан, это те, кто приехали уже после депортации крымских татар", – заявил он.

И добавил, что в Крыму всегда господствовали сотрудники НКВД, КГБ, партийных органов, которые и стали "хедлайнерами" прихода оккупационных властей.

Сейтаблаев также добавил, что крымские татары до сих пор очень эмоционально переживают временную оккупацию Крыма.

"Именно это раздражает оккупационную власть. Если поведение и гражданская позиция крымских татар не является гласной, то очень выразительной. И именно это разрушает тот миф оккупационных властей, что крымские татары радуются воссоединению с Россией", – подытожил артист.

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