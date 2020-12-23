С 16 января вся сфера обслуживания Украины должна перейти на украинский язык



Тогда вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".







Перейти на украинский будут обязаны сферы услуг и торговли, за нарушение закона штрафы колеблются в пределах 4000-14000 гривен.

В сети разгорелись бурные споры, а мнения украинцев по поводу закона разделились.