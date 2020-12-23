С 16 января вся сфера обслуживания Украины должна перейти на украинский язык
Тогда вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Тогда вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Перейти на украинский будут обязаны сферы услуг и торговли, за нарушение закона штрафы колеблются в пределах 4000-14000 гривен.
В сети разгорелись бурные споры, а мнения украинцев по поводу закона разделились.
"Какая разница на каком языке обслуживать, главное чтобы люди друг друга понимали!", "И чья это идея? Что изменится если я буду разговаривать на русском языке? Ведь проблемы есть по важнее. Да и вообще нет плохой национальности, есть просто плохие люди", "По моему мнению, пусть говорят кто на каком хочет, но свой язык надо чтобы знали все украинцы", "Без разницы, если бы было человеческое отношение друг к другу", "Ничего хорошего из этого не выйдет. Люди обозлятся ещё больше, говорить, конечно, будут, на работе. Но это уже будет вызывать только ненависть, как всё, к чему принуждают насильно", - писали украинцы в сети.
Ранее сообщалось, что львовский активист добился отмены статуса русского языка как регионального в Одессе. В этом городе русский получил статус регионального языка в 2012 году.
Также ранее от русского в качестве регионального отказались в Херсоне. За данное решение проголосовало абсолютное большинство депутатов - 33 из 38.
Напомним, туристка упрекнула одесситов за русский язык и поплатилась.
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Как сообщала Politeka, языковой скандал в украинской школе: детей обязали учить русский: "чтобы было легче".
Также Politeka писала, что одессит взорвал сеть обращением к патриотам, обнародовано видео.