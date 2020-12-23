Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, порадовала стильным образом в бежевом наряде
Гюль является одной из альтернативных моделей, которая сотрудничает с онлайн-магазинами одежды и устраивает фотосессии в самых разных нарядах, которые выбирает по определенному типу. Так, чаще всего девушка надевает платья с декольте, которое едва ли прикрывает ее пышный бюст.
В этот же раз Бахари примерила бежевую блузку укороченной длинны, но с привычным открытым декольте. Шестой размер бюста модель скрывать не любит и акцент на достоинствах делает весьма без комплексов. Несмотря на это, в остальном Гюль не перебарщивает и не хвастается фигурой в бикини, как это делают многие фитнес-модели.
Поклонники любят образы звезды, которая к тому же каждый раз позирует в чем-то новый и подает идеи для «луков дня». Броский макияж и распущенные волосы также стали фишкой образа Бахари.
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«Пора достать звезду с неба🌟; Выглядит очень смело, да?; Как красиво вы выглядите на этой фотографии ;Прекрасная королевская принцесса ❣️❣; Ты такой милый человек😍🔥; какая прекрасная и роскошная женщина❤️ вы настоящая?; У тебя очаровательные глаза👀; Яркий и сияющий вид🌹; Каковы будут последствия игры с ней? 🤔 хорошо или плохо? 🤔».
Ранее мы писали, что так как Бахари рекламирует именно трендовые платья и костюмы, практически все ее фото выполнены в определенном стиле и с акцентом на наряд.
На одном из таких кадров Гюль смогла впечатлить сразу и платьем, и фигурой, ведь тоненькая белая с серебряным отливом ткань практически ничего не скрыла. Короткое мини-платье на тонких лямках удачно продемонстрировало пышный бюст знаменитости, а также загорелые бедра, которые оказались слишком открыты из-за вырезов по бокам.
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