На автодороге "Львов — Краковец" возникла тройное ДТП

На скользкой дороге столкнулись автомобили "Фольксваген Гольф", "Субару Форестер" и "Фольксваген Пассат". Досудебное расследование продолжается.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.

В полиции уточнили, что с травмами госпитализировали 51-летнюю пассажирку автомобиля "Фольксваген Гольф". Кроме того, медики оказали помощь 54-летнему водителю этого же автомобиля, 28-летнему водителю "Субару Форестер" и его 48-летней пассажирке. Все пострадавшие — жители Яворовского района.

По данному факту следователи территориального отдела полиции, по процессуального руководства Городецкой местной прокуратуры открыли уголовное производство.

Судя по снимкам, которые предоставили в полиции, автомобили погнуло основательно. Бамперы, некоторых из авто, превратились в "кашу из метталолома".

Также ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. При этом за рулем Chevrolet находился сотрудник украънского телеканала "1+1" Виталий Середа.

Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно удостоверению, мужчина работает инженером по развитию сети вещания. Тест на алкоголь в крови показал, что водитель был до такой степени пьян, что драгер даже не может показать такое значение.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.