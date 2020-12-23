Украинка выгнала своего ребенка на улицу
Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали на Facebook-страничке социальной службы Бережан.
Инцидент произошел на Тернопольщине, вечером 22 декабря.
Полицейским сообщили, что мать выгоняет из дома малолетнего сына.
"Прибыв на место происшествия выяснено: мать находится в состоянии алкогольного опьянения, в доме находится ее малолетний сын, который по решению органа опеки и попечительства после развода родителей проживает с папой", - говорится в сообщении.
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Было принято решение на время отдать малыша его тёте, поскольку отца в тот момент даже не было дома.
Дальнейшая судьба ребенка будет решаться комиссией по вопросам защиты прав ребенка.
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