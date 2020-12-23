Многие украинцы равнодушны к ситуации на Донбассе, не знают и "не хотят знать" о войне

Такое мнение высказал, одному из украинских СМИ, кинорежиссер, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Мельниченко, передает Оbozrevatel.

Он добавил, что россиянам пропаганда каждый день в уши вливает, что есть враг, а украинцам не пытаются толком донести, что идет война.

"Тем же россиянам пропаганда каждый день в уши вливает, что есть враг. А украинцам не доносят, что в стране война. У нас есть только праздник, когда все надевают вышиванки и поднимают флаги. Я приезжаю с войны домой, в Конотоп, а мне говорят: "И при чем тут Украина? Война-то на Донбассе". Люди не знают, а главное – не хотят знать о войне и ожесточенных боях", – считает мужчина.

Стоит отметить, что до войны Мельниченко занимался операторской работой, поэтому решил снять сюжет о жителях Конотопа, которые пошли на войну и отдали свою жизнь в борьбе за независимость. В процессе работы видео стало полноценным документальным фильмом "Руины".

"Хочу фильмом привлечь внимание к тому факту, что в стране идет война. Вижу, люди начали забывать об этом главное. Им не хочется видеть, что у нас есть погибшие и раненые во время боевых действий", – добавил Мельниченко.

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