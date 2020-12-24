Первое свидание - это всегда очень волнующее событие

Давайте вспомним, как прошли первые свидания звезд, пишет Politeka.net.

Бизнесвумен Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст были знакомы до того, как у них завязались отношения. Артист все не решался пригласить звезду на свидание, однако однажды переборол себя. Рэпер устроил первое свидание на картинге, а затем они отправились в кинотеатр на фильм «Голодные игры».

Певица Дженнифер Лопес сильно понравилась бейсболисту Алексу Родригису, однако лишь спустя несколько лет после знакомства он пригласил звезду на свидание, которое проходило в роскошном ресторане отеля Bel Air. Оба очень нервничали, а сраженный красотой артистки спортсмен написал ей сообщение: «Ты секси», которое сгладило напряженность.

Модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик на первом свидании болтали и без умолку. Примечательно, что сначала молодые люди держались сдержанно, а после поняли, что у них много общего, в том числе и чувство юмора.

Стоит вспомнить и отечественных звезд. Так, Хореограф Влад Яма, можно сказать, с первого взгляда влюбился в свою будущую жену, Лилиану. Судья "Танців з зірками" старался поразить избранницу, и на первое свидание приехал на оранжевой машине, а далее они поехали на суши - в то время это было очень модно и не дешево.

Будущие супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес встретились в поезде, и первое свидание пары состоялось на следующий же день. Певица призналась, что сразу влюбилась в нос и прическу возлюбленного, а встреча оказалась настолько положительной, что Надя бросила предыдущего парня.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"