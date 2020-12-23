Популярная израильская и французская исполнительница Рика Зарай ушла в мир иной на 82 году жизни

Информация об этом появилась в официальном Twitter посольство Израиля в столице Франции. В посольстве причину смерти великой певицы не уточнили.

"Глубоко опечалены уходом легендарной певицы Рики Зарай, которая покорила свои голосом и акцентом. Она - один из самых красивых голосов Израиля на французском языке, покинувший нас. Приносим соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье", – говорится в обращении.

Рика Зарай родилась в 19 февраля 1938 году в Иерусалиме. Ее отец был родом из России, мать - из Польши. Музыкой начала заниматься в семи лет. Окончила Иерусалимскую консерваторию по классу фортепиано. Далее переехала во Францию - чтобы продолжить обучение.

Исполняла песни на 6 языках иврите, в том числе - традиционные, французском, испанском, немецком, итальянском и английском языках. Первый сингл выпустила в 1960-м, первый альбом - в 1962-м.

Слава к Зарай пришла в 1969 году благодаря клюквенной песенке Casatchok - адаптации Катюши.

Также певица известна благодаря таким хитам как Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante и другим. За более чем 50 лет творческой деятельности она выпустила 15 альбомов, десятки синглов и сборников. Ее волшебный голос очаровывал всех вокруг.

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