Тренер популярного шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко показала свою спортивную маму, которая продолжает заниматься несмотря на возраст

Спортсменка опубликовала на совместное фото с самым родным человеком на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Анита Луценко запечатлена в черном спортивном костюме на молнии, который подчеркнул ее стройную фигуру, а также в ярких кроссовках.

Звезда обняла свою пожилую маму в честь дня рождения, женщина нарядилась в обтягивающем топе белого, голубого и коричневого цветов, а также штанах в тон. Можно заметить, что она поддерживает хорошую форму, а потому может похвастаться подтянутым телом. Становится понятно, в кого Анита Луценко такая спортивная и красивая. Судя по обстановке, снимок сделан на пороге частного дома.

"С днём рождения МАМА ❤️ 65 и Сурия по утрам ;)", - подписала снимок Анита Луценко.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида тренера и ее мамы, засыпав красоток приятными комментариями и поздравлениями:

"С Днём рождения, прекрасная Людмила Николаевна 💖😉 Всех благ и радости в жизни 😚 Обнимаю 💚"; "Вау 👏🏻👏🏻👏🏻 Мамочка Ваша супер! С Именинницей Вас, Анита 🌹🌹🌹🎉"; "очаровательная женщина, выглядит на все 100 Анита, поздравляю Вашу маму и вас, вы просто супер!"; "Офигеть!!! 😍 Я хочу эту Сурию 😂"; "Анита, нифига себе мамуля 😍😍😍 Молодая, красивая, а фигурка"; "Красотки 👍👍👍👍👍 ну и генетика😄"; "Красотка!!! Дай Бог здоровья и многия лета!!! Кстати дочь Ваша на бабушку похожа))))🌹"; "Мамочку Вашу с днем рождения. Многая лета, здоровья, и пусть так и дальше сияет и шикарно выглядит!!! Браво!!!"; "Да мамуля супер! Так держать"; "Какая прелесть, ваша мамулька! Поздравляю!".

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