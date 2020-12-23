Украинская певица Тина Кароль покорила нежными новогодними образами на фан-видео

Певица каждый год перед новогодними праздниками принимает участие в съемках специального концертного номера, создает программу для собственной серии концертов в разных городах и участвует в традиционном поздравлении вместе с другими артистами.

Так как в этом году из-за карантина артистка не сможешь порадовать поклонников новым шоу, фанаты решили вспомнить лучшие праздничные наряды Кароль на съемках. В зимних светлых одежда, светлых образах и с едва заметным макияжем певица выглядела очень нежно.

В ролике также можно заметить образ Тины для старого мюзикла, в котором она принимала участие.

«Новый год стучится в двери 🎄❄️💫; клаассно ✨🏹; Краш😍💕; Ваууу😻; нереально😍💔; боже как красиво 😭; новый год к нам мчится, скоро все случится, сбудется все что снится; Милотааа🔥».

Отметим, мы также писали, что фотографии артистки молниеносно распространяют по группам воздыхатели. Так, в одной из фан-групп появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть.

В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы. При этом часть лица артистка спрятала за золотистыми волосами, которые распустила.

"Ах какая женщина😍🤘.Ах бедные мужчины😎", " О, да, пожар.❤️", "Мама кошка", "Здесь же могут гулять дети. 😊",- пишут в сети.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила