Украинская певица Тина Кароль покорила нежными новогодними образами на фан-видео
Певица каждый год перед новогодними праздниками принимает участие в съемках специального концертного номера, создает программу для собственной серии концертов в разных городах и участвует в традиционном поздравлении вместе с другими артистами.
Так как в этом году из-за карантина артистка не сможешь порадовать поклонников новым шоу, фанаты решили вспомнить лучшие праздничные наряды Кароль на съемках. В зимних светлых одежда, светлых образах и с едва заметным макияжем певица выглядела очень нежно.
В ролике также можно заметить образ Тины для старого мюзикла, в котором она принимала участие.
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«Новый год стучится в двери 🎄❄️💫; клаассно ✨🏹; Краш😍💕; Ваууу😻; нереально😍💔; боже как красиво 😭; новый год к нам мчится, скоро все случится, сбудется все что снится; Милотааа🔥».
Отметим, мы также писали, что фотографии артистки молниеносно распространяют по группам воздыхатели. Так, в одной из фан-групп появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть.
В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы. При этом часть лица артистка спрятала за золотистыми волосами, которые распустила.
"Ах какая женщина😍🤘.Ах бедные мужчины😎", " О, да, пожар.❤️", "Мама кошка", "Здесь же могут гулять дети. 😊",- пишут в сети.
Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила