В СМИ появилась информация о том, что HBO Max планирует снять продолжение популярного телесериала

В часности, согласно источнику издания Vulture, стриминговый сервис уже работает над кинолентой "Секс в большом городе". Его уже сейчас пересматривают, разбирают на цитаты, дизайнеры вдохновляются им при разработке новых коллекций.

При этом известно, что актриса Ким Кэтролл не будет сниматься в сериале, так как ранее она уже сообщала о нежелании возвращаться к проекту. Сериал в свое время дарил женщинам веру в любовь и надежду на счастливый конец, ведь каждый достоин любви.

Также неизвестно будут ли в сериале использовать фрагменты сюжета из так и не снятого третьего фильма "Секс в большом городе".

Представители HBO Max пока не комментируют данную информацию. Однако ранее актриса Сара Джессика Паркер призналась, что ей было бы интересно поработать над перезапуском сериала.

Сериал "Секс в большом городе" завершился в 2004 году, однако спустя несколько лет героини дважды воссоединялись на большом экране в одноименных фильмах.

Планировалась и третья лента, однако работа над ней была остановлена из-за конфликта Паркер и Кэтролл: актрисы уже давно на дух друг друга не переносят.



В сентябре прошлого года Сара Джессика Паркер призналась, что не против "пересмотреть" судьбу ее героини и персонажей Кристен Дэвис и Синтии Никсон:

"Я бы хотела увидеть, где они все оказались, — отметила звезда в интервью Entertainment Tonight. — Мир изменился… технологии и социальные сети, движения #MeToo и Time’s Up. Думаю, Кэрри Брэдшоу жаждала бы поделиться своими мыслями и чувствами".

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"