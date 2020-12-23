Известная на весь мир модель неожиданно ушла из жизни

Как стало известно, скончалась 50-летняя британская модель Стелла Теннант, прославившаяся сотрудничеством с разными мировыми брендами. Об этом сообщили BBC News со ссылкой на семью манекенщицы.

Причина смерти Стеллы пока не раскрывается, однако в полиции уточнили, что в ней нет «подозрительных обстоятельств».

Теннант дебютировала в роли модели на страницах британского Vogue еще в 1993 году. Она привлекла к себе широкое внимание в 90-х благодаря непривычному андрогинному образу и бунтарскому поведению.

Спустя всего три года после начала ее карьеры Теннант стала лицом бренда Chanel. Она запомнилась многим как муза легендарного креативного директора модного дома Карла Лагерфельда.

Модель была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом. Пара прожила вместе 21 год и воспитывала четверых детей.

Ранее стало известно, что в возрасте 71 года скончалась Марина Скьяно — модель, фотограф и дизайнер ювелирных украшений. Она снималась для Vogue, занималась развитием бизнеса Yves Saint Laurent в США, а затем работала в Calvin Klein и Vanity Fair.

Ее имя связывали с Ивом Сен-Лораном, поскольку она воплотила в жизнь его представление об идеальной современной женщине, работающей женщине.

Напомним, умерла знаменитая модель, ее красотой восхищались миллионы: «настоящая муза».

Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая модель: отказалась лечиться, последнее фото пугает.

Также Politeka писала, что известная модель умерла в муках: «такого и врагу не пожелаешь», последние фото красавицы.