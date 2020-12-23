Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, рассказала о главных правилах красоты

Девушка является одной из самых популярных украинских моделей, которая занимается рекламой белья и одежды для популярных магазинов. Омович привыкла к критике, ведь практически под каждым фото звезду обсуждают за нестандартный внешний вид и любовь к совершенствованию себя при помощи уколов красоты и пластики.

Впрочем, красотку это не смущает, и она с радостью рассказывает о своей жизни, делится пикантными кадрами и рассказывает, как ухаживает за собой. В этот раз Алена заговорила про витамины, которые употребляет для иммунитета.

«Мои витамины, это: Vitamin C + D3 – иммунитет и здоровая кожа.Что я принимаю для хорошего сна? Mg + B6. Мелатонин с Магнием и В6 - перед сном то что нужно🙌🏻 Держу всегда под рукой эту добавку. Если вдруг бессонница, стоит выпить всего лишь одну капсулу, и утром я бодра и полна сил.

👩 Что я принимаю для кожи? Collagen Peptides + Biotin – эликсир молодости. Сейчас перешла на пептиды коллагена с Биотином в жидкой форме. Со временем у нас начинается потеря коллагена, именно в это время запускается процесс старения. C Пептидами коллагена я продолжаю прием гиалуроновой кислоты и Омега 3» - рассказывает Алена под пикантными фото.

Поклонники не остались в стороне:

«Анорексия чистой воды! Если уберём штучные импланты! Сходи у врачу нормальному! А не к такому что иза бабок будет говорить все здорово, посадить ее поесть надо; Неужели такие брови на пол лба это красиво ??; На твои фото можно смотреть вечно🔥; Красотка 😍; Мелатонин 🔝🔝😴😴😴; Dream girl 😍».

Девушка носит мини-платья, не прикрывающие ягодицы и зону декольте. А также даже во время съемок для рекламы одежды снимает белье.

Омович часто критикуют за откровенные кадры, обсуждают за тощую фигуру и любовь к пластике. Тем не менее, звезда также получает массу комплиментов от преданных фанатов, которые считают, что девушка отличается от других и не скрывает всех манипуляций, что с собой делала.

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