Известная модель и актриса Памела Андерсон показала совершенные формы

Модель заворожила совершенными формами, едва не засветив самое сокровенное, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что модель очень часто публикует в своем Инстаграм архивные фото, на которых демонстрирует завидные формы.

В этот раз звезда опубликовала черно-белое фото, на котором показала себя крупным планом. При этом все же видно, что модель приспустила бретельки, едва прикрывая бюст.

Модель распустила красивые волосы, которые волной ложились на ее плечо. Андерсон смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Фото получилось не только очень горячим, но и нежным. Казалось, Памела будто ненастоящая, а просто куколка с идеальной внешностью.

"# бабочки", - подписала она снимок.

За час пост собрал почти 8000 лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали несколько приятных сообщений, выражая любовь к шикарной модели, ведь она неописуемо прекрасная.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон сидела у бассейна в халате, выставив ножки вперед. Красотка соблазнительно выгнула спинку, а голову повернула в сторону камеры. Девушка расположилась возле большого вазона с деревом, сверкнув пышностью, которая не вместилась в наряд. Благодаря этому кадр получился очень провокационным и соблазнительным.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон предстала обнаженной, только тонкая цепочка просматривалась на бедрах знаменитости. Модель стояла, прикрывшись шторой. Ее взгляд был какой-то перепуганный и направлен на окно.

На другом же кадре знаменитость присела на корточки. Она засветила свой бюст, при этом прикрыв самое интимное руками и коленками.

Напомним, 53-летняя Памела Андерсон соблазнительно поиграла ножками в короткой юбке

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